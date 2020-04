VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato in estate in prestito dall’Eintracht Francoforte, resterà almeno un altro anno in rossonero Ante Rebic. Il croato sta convincendo e per questo Ivan Gazidis sta già lavorando a stabilire un riscatto con il club tedesco. Il Milan non vuole rinunciarci. Probabilmente stesso discorso sarà fatto per Andrè Silva, ma le operazioni sono slegate. Per le ultime guarda la video news.

