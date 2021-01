CALCIOMERCATO MILAN – Gaya come vice Theo, la scheda / News

Il Milan in queste ultimissime ore di mercato cerca di essere ancora protagonista. I rossoneri hanno già fatto moltissimo, ma potrebbero aver spazio ancora per un colpo. Due le idee: un esterno offensivo che possa garantire il salto di qualità o un terzino sinistro che possa fare da vice Theo. Nelle ultime ore sembra essere questa seconda ipotesi quella più percorribile. Piace molto José Gayà, capitano del Valencia. Lo spagnolo, classe 1995, però ha una clausola rescissoria da 100 milioni. Difficile arrivarci, anche perché i Pipistrelli difficilmente lo lasceranno andare in prestito. Nella video news la sua scheda.

