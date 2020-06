Calciomercato Milan – Futuro Ibrahimovic: tutti gli aggiornamenti | News

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan, è attualmente ai box per un infortunio al polpaccio. Ibra, però, è in fase di recupero e potrebbe tornare, se non proprio per Milan-Roma di domenica, quasi certamente a partire dalla gara seguente, a Ferrara, contro la Spal, in programma mercoledì 1° luglio.

Ciò che tiene banco, in questi giorni, in casa rossonera, sono però i discorsi sul futuro di Ibrahimovic, il quale, dopo aver accettato di prolungare il suo contratto in scadenza con il club di Via Aldo Rossi fino al termine della stagione, non ha ancora preso una decisione su quanto vorrà fare per l’annata 2020-2021.

Se, fino a ieri, sembrava che non ci fosse possibilità di prolungare con il Diavolo, le dichiarazioni del direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, nel pre-partita di Lecce-Milan, di fatto, hanno spalancato le porte per il rinnovo di Ibrahimovic. Al termine della stagione, presumibilmente, il summit decisivo tra Ibrahimovic, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ed il nuovo manager, Ralf Rangnick, per valutare se ci saranno, o meno, le condizioni per andare avanti insieme.

Qualora Ibrahimovic non dovesse restare al Milan, si fa sempre più strada l’idea di un ritorno in patria, in Svezia, per chiudere la carriera con l’Hammarby, club di Stoccolma del quale Zlatan ha rilevato delle quote. Sfumata, definitivamente, invece, la pista Bologna, visto quanto affermato da Riccardo Bigon, direttore sportivo del club felsineo, nel pre-partita di Bologna-Juventus.

Sullo sfondo, l'idea Fiorentina, che vorrebbe portare in riva all'Arno anche un ex rossonero, Thiago Silva.