Calciomercato Milan – Fiorentina sul rossonero, ma… / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – La Fiorentina sogna in grande. Rocco Commisso, dopo un anno di assestamento, ora vuole costruire una grande squadra e punta a obiettivi di primo livello. Il sogno è Sandro Tonali del Brescia, ma la concorrenza di Inter e Juventus in primis lo rende praticamente irraggiungibile. Anche se la Fiorentina sarebbe pronta a mettere subito sul piatto 31,5 milioni per il centrocampista classe 2000.

Ma Tonali non è l’unico sogno. Ai viola piace tantissimo alla Paquetà. Brasiliano classe 1997, al Milan non è riuscito ad ambientarsi nel migliore dei modi e la cessione sembra essere la soluzione migliore per tutti. Non per questo, però, i rossoneri hanno intenzione di svenderlo. Dopo averlo pagato 40 milioni un anno e mezzo fa, non hanno intenzione di fare minusvalenza.

Il Diavolo chiede dunque almeno 30 milioni, una cifra troppo alta secondo Commisso, che invece si ferma a 22,5 milioni, troppo poco per il Milan che, appunto, farebbe minusvalenza. La soluzione potrebbe essere un prestito con riscatto o l’inserimento di alcuni bonus. Di certo l’interesse è concreto. Il mercato è ancora all’inizio e dunque la pista potrebbe scaldarsi. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

