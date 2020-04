Calciomercato Milan – Fekir si allontana: ecco il motivo | News

CALCIOMERCATO MILAN – Vi abbiamo parlato, nei giorni scorsi, dell’interesse del Milan per Nabil Fekir, classe 1993, fantasista francese di proprietà del Betis Siviglia, che lo ha acquistato dall’Olympique Lione per circa 20 milioni di euro più di 10 di bonus nell’estate 2019.

Il Milan seguiva Fekir già dai tempi in cui faceva faville con la maglia dell’OL, ma non ha voluto mai affondare il colpo prima perché il Presidente del club transalpino, Jean-Michel Aulas, avanzava richieste folli e poi perché il giocatore, prima di trasferirsi in Spagna, era reduce da un infortunio al ginocchio.

In questa stagione in Andalusia, però, Fekir si è rilanciato, con 7 gol e 6 assist in 23 gare nonostante l’annata complicata per i biancoverdi di Siviglia, dimostrando di essere tornato in forma e nuovamente capace di regalare magie. Si è riacceso, dunque, l’interesse del Diavolo nei suoi confronti, così come quello di Real ed Atlético Madrid.

Il Betis, che si priverebbe di Fekir per non meno di 40 milioni di euro, tiene duro e non vorrebbe cederlo, ma, forse, a fine stagione sarà costretto a capitolare. Non tanto per l’offensiva rossonera, quanto per quella del Newcastle United, club di Premier League, che sta per finire nelle mani dello sceicco Mohammed bin Salman. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>