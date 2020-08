Calciomercato Milan – Ecco chi è Oscar Rodriguez: la scheda | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MERCATO MILAN – Il Milan è alla ricerca di talenti, giovani e dal grande potenziale ancora in parte inespresso. Come fatto per gli acquisti di Bennacer, Theo o Leao la scorsa estate, Paolo Maldini sta sondando il mercato alla ricerca del colpo giusto per i rossoneri. Tra i tanti nomi emersi e accostati al Milan, recentemente si parla con insistenza di un certo Oscar Rodriguez. Conosciamolo meglio in questo articolo (in basso) e video (in alto).

Ruolo e età

Classe 1998, di proprietà del Real Madrid. Ha giocato due stagioni in prestito al Leganes. Trequartista puro, ha indossato la maglia numero 10 della Spagna U21 e nelle giovanili del Real Madrid.

Dati e statistiche

Óscar Rodríguez ha trascorso le ultime due stagioni in prestito nel Leganés, dove ha collezionato 13 gol e 6 assist in 64 gare totali tra Liga e Coppa del Re. Si è messo in luce guadagnandosi anche la convocazione nelle ‘Furie Rosse‘ di Luis Enrique. Un grandissimo traguardo la convocazione nella prima squadra della Spagna.

Quanto costa e cosa può dare al Milan

Il Milan ha sondato il terreno per Óscar Rodríguez: la richiesta delle ‘Merengues‘ è di 20 milioni di euro. L’operazione si potrebbe chiudere anche ad una cifra inferiore (poco più di 10 milioni), magari con il Real Madrid che insisterà per inserire nell’operazione un diritto di riacquisto o una percentuale su un una futura rivendita. Rodríguez arriverebbe al Milan come vice Calhanoglu nel ruolo centrale dietro la prima punta. Numeri interessanti per un ragazzo che ha ancora del potenziale da esprimere e talento da poter coltivare.