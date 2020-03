VIDEO MILAN – Sempre più complicata la situazione in casa Milan. L’ultima bufera porta Paolo Maldini e Zvonimir Boban all’addio, con Ivan Gazidis che prende in mano la situazione. Così, potrebbero arrivare altri addii, come quello di Gianluigi Donnarumma: potenziale plusvalenza e contratto ricchissimo pesano molto a bilancio, il rinnovo è difficile. Le utlime nella video news.

