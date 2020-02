VIDEO MILAN – Il Milan cerca rinforzi sul calciomercato per la prossima stagione. Paolo Maldini e Zvonimir Boban sembra stiano lavorando a un colpo a sorpresa. Potrebbe trattarsi di Rodrigo De Paul, argentino dell’Udinese, che piace tanto e a tanti club. Nelle ultime ore sono stati avviati i primi contatti per il suo acquisto. Per altre info guarda la video news.

