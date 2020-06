Calciomercato Milan – Dalla Francia: Schalke 04 in pole per Sarr | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime ore si è appreso dell’interesse del Milan per Malang Sarr, classe 1999, difensore centrale francese di origini senegalesi di proprietà del Nizza.

Sarr, 20 presenze con la squadra della Costa Azzurra nell’ultima stagione, tra 15 giorni sarà un giocatore libero sul mercato poiché non rinnoverà il proprio contratto con il Nizza e, pertanto, è un elemento appetibile per tanti club.

Cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri di Francia, Sarr piace, oltre che al Diavolo, anche a Inter, Napoli e Lazio in Italia, nonché a molteplici squadre in Europa: Olympique Lione, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Newcastle.

Secondo quanto riferito, però, da ‘le10sport.com‘, Sarr non vorrebbe restare in Ligue 1, e, dunque, avrebbe già scartato l’ipotesi OL. Ci sarebbe, in realtà, una squadra in pole position per lui: lo Schalke 04.

I ‘Königsblauen‘, dunque, non riscatterebbero Jean-Clair Todibo dal Barcellona, risparmiando così 25 milioni di euro, per puntare su Sarr per la stagione 2020-2021.

Nuova beffa, quindi, per il Milan dallo Schalke 04 dopo quella dell’estate 2019 con Ozan Kabak? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>