Calciomercato Milan – Da avversario domani, a possibile rossonero! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Domani al San Paolo si giocherà Napoli-Milan, partita mai banale e quest’anno in modo particolare per i rossoneri, reduci da grandi vittorie e a caccia di un posto in Europa League. I partenopei, però, vivono un momento altrettanto positivo e sono sulle ali dell’entusiasmo, nonostante non concorrano più per nulla, avendo vinto la Coppa Italia ed essendo dunque certi di un posto in Europa League.

Tra gli avversari di domani ci sarà anche Arkadiusz Milik, attaccante polacco classe 1994. Sempre un pericolo in campo, non dovrebbe però partire titolare, in favore di Dries Mertens, attaccante belga. Chissà se questa scelta di Gennaro Gattuso non possa essere condizionata dalle voci di mercato: Milik è uno dei nomi che il Milan sta valutando per l’attacco.

Il numero 99 azzurro ha il contratto in scadenza nel 2021, ma ha chiesto di non rinnovare e di essere ceduto. Il Napoli, per non perderlo a zero, lo accontenterà nel prossimo mercato. Il prezzo, dunque, potrebbe essere alla portata. Su di lui c’è in modo particolare anche la Juventus, ma se in rossonero avrebbe la certezza del posto da titolare, in bianconero dovrebbe vedersela con tanti altri campioni. Ecco perché proprio l’ipotesi Milan sembra la preferita di Milik. Domani avversario, in futuro chissà… Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>