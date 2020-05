Calciomercato Milan – Costacurta: “Donnarumma? Vada via se…” / News

CALCIOMERCATO MILAN – La prossima estate, a distanza di tre anni, girerà di nuovo intorno al futuro di Gianluigi Donnarumma per quanto riguarda il mercato. Il portiere classe 1999 del Milan ha infatti il contratto in scadenza nel 2021 e dunque dovrà rinnovare o dovrà essere ceduto per non salutare poi l’anno successivo a parametro zero. Gigio si interroga su quale sia la scelta migliore, ma manda segnali d’amore al Milan e sembra intenzionato a proseguire in rossonero; il club invece riflette sui costi, sui possibili guadagni dalla cessione, che al momento porterebbe 49,5 milioni probabilmente, e valuta quale sia la scelta migliore.

Donnarumma si è dimostrato un giocatore non solo di grande qualità, ma anche di personalità. Il suo valore in campo è ormai fuori discussione: gli errori sono ridotti ai minimi storici e non è cosa da poco per un ragazzo di soli 21 anni. Inoltre, Gigio ha messo in mostra ottime doti anche di leadership nello spogliatoio, che sempre rapportate all’età lasciano decisamente sorpresi. Ecco perchè per il Milan non può essere solo un discorso economico.

D’altro canto, una cessione potrebbe finanziare degli acquisti. Il costo del cartellino è alto e sarebbe totalmente plusvalenza e in più ci si libererebbe da un ingaggio pesantissimo da 6 milioni, che potrebbero essere distribuiti su altri giocatori. Ecco perchè, per esempio, Alessandro Costacurta, grande ex difensore rossonero, ha le idee molto chiare a riguardo: “Il Milan ha una società forte, ma una politica diversa, il progetto è indietro rispetto a quello dell’Inter, bisogna ricostruire la squadra. Se la partenza di Gigio può portare 3 ottimi giocatori, allora dico: volentieri”. Per tutte le sue parole LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓