CALCIOMERCATO MILAN – Calhanoglu, le ultime sul rinnovo / News

Finito il calciomercato di gennaio, adesso è di nuovo il momento di tuffarsi sui rinnovi di contratto. Hakan Calhanoglu ha il proprio in scadenza a giugno e ormai da settimane si lavora per raggiungere un accordo. Entrambe le parti remano nella stessa direzione, con il turco che vuole rimanere e il club che vuole trattenerlo, ma c’è ancora un po’ di distanza da limare tra domanda e offerta. Dopo l’incontro di dicembre, ora a febbaio c’è fiducia per riuscire ad arrivare a un accordo. Nella video news tutte le ultime su Calhanoglu e sul suo rinnovo.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>