VIDEO MILAN – Un anno e mezzo al Milan, passato per lo più in infermeria. Mattia Caldara ha chiesto e ottenuto di tornare all’Atalanta nel corso dell’ultimo calciomercato invernale. Il difensore però si è trasferito solo in prestito di diciotto mesi, con diritto di riscatto. L’inizio è stato soddisfacente in nerazzurro. Cosa accadrà dunque adesso? Guarda la video news per scoprirlo.

