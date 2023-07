Brocchi sul calciomercato del Milan: “Scommesse giuste” | VIDEO

Cristian Brocchi, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha parlato del calciomercato estivo dei rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni

In occasione della tappa di Viareggio del Bobo Summer Tour di padel, l'ex centrocampista ed ex allenatore del Milan, Cristian Brocchi, ha parlato del calciomercato dei rossoneri di Stefano Pioli in questa pirotecnica estate. Guarda il video con le dichiarazioni di Brocchi sugli acquisti di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada