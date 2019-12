VIDEO MILAN – Il Milan pensa a come muoversi sul mercato di gennaio e vorrebbe rinforzare anche e soprattutto il centrocampo. L’idea è di eliminare qualche esubero e puntare su elementi di qualità. Per esempio vorrebbe cedere Lucas Biglia, in scadenza di contratto. Il suo agente, però, ha smentito la possibilità che vada via prima della scadenza. Le ultime in questa video news.

