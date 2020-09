Calciomercato Milan – Bakayoko, c’è qualche intoppo / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Passo avanti dopo passo avanti, Tiemoue Bakayoko si è fermato un attimo lungo la strada a riposarsi. La trattativa tra Milan e Chelsea per riportare in rossonero il centrocampista francese è arrivata a un punto di stallo. C’è la volontà di chiudere da entrambe le parti, ma nessuno dei due club è intenzionato a mollare su determinate caratteristiche dell’operazione. Piccoli intoppi che, comunque, non dovrebbero far saltare l’affare.

In linea di massima, Bakayoko si trasferirà in prestito gratuito per un anno con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni. La differenza sta nei bonus: il Milan propone una parte fissa a 25,5 milioni con i bonus difficili da raggiungere, mentre il club inglese chiede una parte fissa leggermente più alta e soprattutto dei bonus facili da raggiungere per arrivare alla valutazione dei 30 milioni.

L’altro piccolo ostacolo lo sta rappresentando lo stesso Bakayoko. Il classe 1994 ha accettato di ridursi lo stipendio a 3 milioni in questa stagione, ma in caso di riscatto chiede un aumento fino a 4,5 milioni, che il Milan non è intenzionato a concedergli. Piccole difficoltà, ma nulla che possa far pensare che alla fine la trattativa salti del tutto.

