Calciomercato Milan: alla scoperta del difensore serbo Nastasic

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Matija Nastasic, classe 1993, ex Fiorentina e Manchester City, potrebbe arrivare in rossonero dallo Schalke 04. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Numeri, aneddoti e curiosità su Nastasic, difensore centrale serbo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.