CALCIOMERCATO – Maldini, tre nomi per la difesa / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Dopo gli acquisti già messi a segno, Paolo Maldini non si ferma e continua a lavorare per il mercato del Milan. Il prossimo dovrebbe essere Tiemoue Bakayoko, per il quale si cerca l’accordo con il Chelsea. Dopodiché, l’altro obiettivo è un difensore centrale. I rossoneri hanno confermato Simon Kjaer per far coppia con il capitano Alessio Romagnoli, ma non può bastare: Mateo Musacchio potrebbe partire, Leo Duarte dovrebbe andare in prestito e il solo Matteo Gabbia non può bastare come riserva. I nomi sul taccuino di Maldini sono tre: la prima scelta è Nikola Milenkovic, per il quale il Milan è pronto a spendere fino a 28 milioni, che però sembrano non bastare alla Fiorentina. L’alternativa è Wesley Fofana, giovanissimo centrale del Saint-Etienne, ma anche in questo caso c’è distanza tra le valutazioni, col Milan che ha offerto 10 milioni. Infine, sempre dalla Viola si potrebbe pescare German Pezzella, capitano della squadra, valutato 15 milioni o poco più. Nella video news le ultime.

