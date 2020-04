Calciomercato Lazio – Tare mette nel mirino Dendoncker | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, la Lazio, che nella prossima stagione giocherà in Champions League, vuole rinforzare adeguatamente il proprio centrocampo. Già preso, a parametro zero, l’argentino Gonzalo Escalante dai baschi dell’Eibar, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ora tratta, oltre a Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, in scadenza con il Milan, un altro giocatore di caratura internazionale.

Si tratta di Leander Dendoncker, classe 1995, mediano belga ex Anderlecht ora in forza al Wolverhampton, nella Premier League inglese, che piace moltissimo alla società capitolina per la sua duttilità. Dendoncker, infatti, può giocare sia da difensore centrale, poiché in possesso di un gran fisico; da mediano da davanti alla difesa, come vice di Lucas Leiva, in quella che è la sua posizione naturale e, infine, è in grado di giocare anche da mezzala.

Ragazzo serio, umile, lavoratore. Il Wolverhampton, club dietro cui opera l’agente Jorge Mendes, vanta ottimi rapporti con la Lazio, ma su Dendoncker non farà sconti. Per farlo partire servirà un’offerta di 25-30 milioni di euro oppure il calciatore resterà in Inghilterra. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>