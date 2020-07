Calciomercato Lazio – Pressing su Kumbulla, ma l’Inter non molla | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Come noto, negli ultimi giorni la Lazio ha intensificato i contatti con l’Hellas Verona per portare nella Capitale il difensore Marash Kumbulla, classe 2000, centrale albanese che si è imposto all’attenzione degli addetti ai lavori in questa stagione.

Per Kumbulla, finora, la Lazio si è spinta ad offrire al club presieduto da Massimo Setti una cifra elevata, 18 milioni di euro in contanti, più due contropartite tecniche. Si tratta di Cristiano Lombardi, esterno offensivo attualmente in prestito alla Salernitana e Valon Berisha, centrocampista che ha giocato da gennaio in poi in prestito nel Fortuna Düsseldorf.

La proposta del club di Claudio Lotito, per ora, non avrebbe convinto più di tanto l’Hellas Verona, che vorrebbe ricavare, dalla cessione del suo pezzo pregiato, qualche milione in più o, in alternativa, il centrocampista Sofian Kiyine, anch’egli attualmente alla Salernitana di Gian Piero Ventura.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, inoltre, ha raccontato un piccolo retroscena su Kumbulla: l’entourage del difensore, dopo aver incontrato la Lazio, in settimana ha visto anche Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, il quale ha ricordato ai rappresentanti del calciatore come questi interessi ancora, eccome, al club di Via della Liberazione.

Su Kumbulla, dunque, la Lazio resta al momento in pole position ma bisognerà prestare attenzione all’inserimento ‘last minute‘ dei nerazzurri nella contesa. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>