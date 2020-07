Calciomercato Lazio – Premier League pazza di Immobile | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – Momento delicato per la Lazio di Simone Inzaghi, che ha perso 4 gare su 6 da quando è ricominciato il campionato di Serie A dopo l’emergenza coronavirus. E momento pessimo per il suo bomber, Ciro Immobile, capocannoniere del torneo, ora incalzato da Cristiano Ronaldo ad una sola rete di distanza.

Immobile sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori ed è anche in virtù di questo se la Lazio ha perso colpi nella lotta Scudetto, staccandosi quasi inesorabilmente dalla Juventus e dovendo mirare, adesso, ‘soltanto ‘a blindare la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League.

Gli estimatori per Immobile, 32 gol in 38 gare stagionali, però non mancano. In particolare, nella Premier League inglese. Per Immobile, sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2023, ci sono stati dei sondaggi, finora, di Manchester United e Chelsea ma, qualora andasse in porto la vendita societaria agli arabi, sarebbe il Newcastle il club in pole position per assicurarsi il numero 17 biancoceleste.

Le tante offese recapitate via social alla moglie di Immobile, Jessica Melena, per lo scarso rendimento dell’attaccante in campo lascia presagire ad un possibile addio a fine stagione. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>