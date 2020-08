Calciomercato Lazio – Koch nome nuovo per la difesa | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – Centrata la qualificazione alla Champions League 2020-2021, la Lazio di Claudio Lotito si è tuffata sul mercato alla ricerca di rinforzi di qualità per disputare al meglio delle proprie possibilità la competizione europea più importante per squadre di calcio.

Se, per l’attacco, i nomi sono quelli di David Silva, svincolatosi dal Manchester City, e di Borja Mayoral, rientrato al Real Madrid dopo la stagione trascorsa in prestito nel Levante, per la difesa sembra sfumare l’arrivo di Marash Kumbulla dall’Hellas Verona: troppo costoso, l’albanese è diretto verso l’Inter.

La Lazio, però, intende investire 15-18 milioni di euro su un forte difensore centrale e, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, i biancocelesti starebbero pensando di presentare un’offerta al Friburgo per Robin Koch, classe 1996, forte tedesco nel giro della Nazionale di Joachim Löw e, negli ultimi tempi, seguito anche da Milan e Napoli.

Koch avrebbe potuto firmare con il Milan qualora Ralf Rangnick si fosse accomodato sulla panchina rossonera; una volta saltato l’arrivo del manager della ‘Red Bull‘ a Milano, però, la pista Koch è stata abbandonata dal Diavolo. Il Napoli sta cercando di confermare Kalidou Koulibaly e, dunque, è in stand-by sul calciatore.

In questa situazione di stallo potrebbe inserirsi allora la Lazio che, acquistando Koch, rinforzerebbe molto la difesa con centimetri, chili, affidabilità ed anche pericolosità in zona gol sulle palle alte.

