Calciomercato Lazio – Assalto a Milinkovic-Savic: Lotito spara alto | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Non è un mistero, ormai, che Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, centrocampista serbo di proprietà della Lazio, faccia gola a tanti top club in Italia ed in Europa.

Per Milinkovic-Savic, in tempi non sospetti, ci hanno provato Milan, Inter e Juventus ma Claudio Lotito, Presidente della società capitolina, ha sempre tenuto duro sul suo numero 21 e considerato l’ipotesi di una cessione soltanto in presenza di un’offerta davvero irrinunciabile.

Un po’ quello che sta accadendo in questi giorni: PSG e Manchester United, nello specifico, sarebbero tornate all’assalto della Lazio per chiedere informazioni sul giocatore ex Genk, scontrandosi, però, con le richieste di Lotito che, ancora una volta, non intende fare alcuno sconto a nessun club.

Leonardo, direttore sportivo del PSG, si spingerebbe, per esempio, fino a 70 milioni di euro per acquistare Milinkovic-Savic ma, come riferito da ‘LaLazioSiamoNoi.it‘, Lotito non si priverà del suo gioiello per offerte inferiori ai 100 milioni di euro. Avviso ai naviganti, dunque: Milinkovic-Savic è praticamente intoccabile. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>