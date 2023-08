Laudisa: “Pellegrino, Natan, González: le big in Sudamerica” | VIDEO

Marco Pellegrino, Natan Bernardo de Souza e Facundo González sono le ultime scelte di mercato di Milan, Napoli e Juventus per la difesa

Marco Pellegrino (Club Atlético Platense), Natan Bernardo de Souza (Red Bull Bragantino) e Facundo González (Valencia B) sono le ultime scelte di mercato rispettivamente di Milan, Napoli e Juventus per rinforzare la propria difesa. In questo video di Carlo Laudisa ('La Gazzetta dello Sport') facciamo il punto sui giovani acquisti delle big del nostro calcio in Sudamerica