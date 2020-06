CALCIOMERCATO – Krunic nel mirino di un club italiano / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – La scorsa estate, dopo aver sfiorato la Champions League, il Milan ha pensato giustamente ad allungare la rosa più che a rinforzarla seriamente. In quest’ottica, uno dei rinforzi è stato Rade Krunic, arrivato dall’Empoli. Il bosniaco non è mai riuscito a imporsi, ma quando è stato chiamato in causa ha fatto discretamente bene. Di certo, però, non è uno degli intoccabili e per una cifra congrua potrebbe partire. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Torino, che ha intensificato i contatti. La valutazione è di 6,5 milioni, esattamente quanto consentirebbe al Milan di non fare minusvalenza. In tal caso, spetterebbe al giocatore decidere e il Milan dovrebbe poi cercare un sostituto di pari valore, o magari qualche giovane di prospettiva. Nella video news tutti i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓