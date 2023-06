Calciomercato Juventus – Weah, le prime immagini a Torino | VIDEO

Timothy Weah, colpo di calciomercato della Juventus, è sbarcato ieri all'aeroporto di Caselle, a Torino. Le sue prime immagini nel video

George Weah, fortissimo attaccante del Milan a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, ha dichiarato, anche di recente, di aver sempre tifato per la Juventus. Sarà felice, dunque, nel vedere suo figlio Timothy Weah, classe 1999, rappresentare uno dei colpi di calciomercato della Juventus per la stagione 2023-2024. Il giocatore, proveniente dal Lille, è sbarcato ieri all'aeroporto di Caselle, a Torino. In questo video vediamo il momento del suo arrivo in Italia