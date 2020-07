Calciomercato Juventus – Rinnovo Dybala: questa l’idea di Paratici | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Cristiano Ronaldo, è vero, ha siglato 28 reti in 28 gare di Serie A in questa stagione ma si può ben dire come il vero trascinatore della Juventus, colui il quale, in genere, sblocca il risultato in partite delicate con prodezze da fenomeno vero, è l’argentino Paulo Dybala.

Classe 1993, Dybala, alla Juventus dal 2015, ha siglato finora in stagione 17 gol e fornito 11 assist in 41 presenze tra campionato, Champions League e coppe nazionali. Il gol di sinistro sotto l’incrocio con un tiro magico a giro, ormai, sta diventando il suo marchio di fabbrica, un po’ come accadde, a metà anni Novanta, con Alessandro Del Piero, sebbene questi usasse il destro.

Dybala, sotto contratto con la ‘Vecchia Signora‘ fino al 30 giugno 2022, vorrebbe rinnovare il proprio accordo con la società torinese. Ed incassare, logicamente, delle cifre stellari. Ma Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero, sebbene riconosca il valore del calciatore, è ben consapevole di come quei soldi possano essere tanti per le casse del club di Corso Galileo Ferraris.

“Rinnovo Dybala? Ne stiamo parlando continuamente con i suoi agenti, è un capitale della Juventus e abbiamo sempre creduto in lui. Gli abbiamo dato la maglia numero 10, ha un grande valore simbolico, c’è fiducia nel giocatore. Siamo sicuri che sarà il futuro della Juventus, le parole di Paratici sulla ‘Joya‘. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>