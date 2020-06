Calciomercato Juventus – Primo colpo bianconero: Emerson Palmieri | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Spesso, di recente, Juventus e Inter si sono scontrate, sul mercato, per obiettivi comuni. Uno degli ultimi ‘target’ di bianconeri e nerazzurri è identificabile in Emerson Palmieri, classe 1994, terzino sinistro brasiliano di passaporto italiano ex Palermo e Roma in forza al Chelsea dal gennaio 2018.

Sotto contratto con i ‘Blues‘ fino al 30 giugno 2022, al termine dell’attuale stagione Emerson Palmieri dovrebbe tornare a giocare nel nostro campionato e, secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘todofichajes.com‘, il calciatore avrebbe anche deciso dove andare: l’esterno sudamericano, nel giro della nostra Nazionale, sarà un calciatore della Juventus.

Emerson Palmieri, dunque, avrebbe deciso di ritrovare Maurizio Sarri, che lo ha allenato a Londra nella stagione 2018-2019 ed il Chelsea avrebbe dato il suo via libera al trasferimento del calciatore. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.