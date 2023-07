Juventus, Pogba all’Al-Ittihad? Il suo blitz in Arabia Saudita | VIDEO

Paul Pogba è stato in Arabia Saudita nelle scorse ore. Secondo fonti locali avrebbe anche visitato le strutture dell'Al-Ittihad. Che succede?

Nell'ultimo weekend Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è stato in Arabia Saudita. Secondo alcune fonti locali, il francese, classe 1993, avrebbe visitato le strutture dell'Al-Ittihad, club della Saudi Pro League che già annovera nelle proprie fila N'Golo Kanté e Karim Benzema, il quale lo vorrebbe subito a sua disposizione. Pogba, incalzato su alcune domande su un suo possibile futuro in Arabia, ha detto: "Oggi no. Domani chissà ...". Intanto, in questo video, le immagini del suo blitz lontano da Torino