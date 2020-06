Calciomercato Juventus – Pjanic tra Barcellona e PSG: il punto | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Giunto a Torino nell’estate 2016 per 32 milioni di euro, il valore della sua clausola rescissoria, Miralem Pjanic, molto probabilmente, lascerà la Juventus al termine di questa stagione dopo quattro annate di gloria e successi.

Maurizio Sarri, tecnico bianconero, per la cabina di regia vede infatti giocatori con caratteristiche diverse rispetto a quelle del bosniaco e, pertanto, ha dato il via libera alla sua cessione. Pjanic, ex Roma, Olympique Lione e Metz, è conteso, attualmente, da due super potenze europee: Barcellona e PSG.

Il calciatore, anche attraverso il suo entourage, ha fatto sapere come la destinazione a lui più gradita sia il Barça: è in piedi, da giorni, una trattativa con i catalani per uno scambio con Arthur, brasiliano ex Grêmio, finora rimasta bloccata proprio per le resistenze del sudamericano a trasferirsi in bianconero.

Adesso, però, come riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, con il sicuro addio di Éric Abidal al Barcellona e la promozione, nel ruolo di direttore sportivo, di Oscar Grau, in ottimi rapporti con la Juventus, lo scambio potrebbe andare a buon fine e Pjanic coronare il sogno di giocare in Catalogna con Lionel Messi.

In caso contrario, per il bosniaco, resta sempre in piedi l’opzione PSG: Leonardo, direttore sportivo dei capitolini, offre in cambio alla Juventus il cartellino di Leandro Paredes, regista argentino che piace molto a Sarri. La Juventus avrebbe anche dato il via libera, ma per Pjanic, al momento, c’è soltanto il Barcellona.

Qualora dovesse cambiare idea, allora, i bianconeri sarebbero pronti a definire l'operazione con i parigini.