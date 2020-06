Calciomercato Juventus – Offerta bianconera per Zaniolo: i dettagli | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – In questi giorni Juventus e Roma stanno imbastendo diverse operazioni di mercato, sulla base di scambi, per dare una sistemata ai rispettivi bilanci. Particolarmente in affanno il bilancio della Roma, con quasi 150 milioni di perdite.

Motivo per cui, molto probabilmente, il club giallorosso sarà costretto a cedere uno dei suoi gioielli al miglior offerente. Difficile che parta Lorenzo Pellegrini, più verosimile una cessione di Nicolò Zaniolo, dalla cui partenza la Roma potrebbe ricavare, oltre che una cospicua plusvalenza, anche la possibilità di risanare concretamente i conti.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, l’amministratore delegato giallorosso, Guido Fienga, avrebbe già respinto, nelle scorse ore, una proposta ufficiale della Juventus per Zaniolo. Fienga avrebbe chiuso le porte, almeno per il momento, all’amico Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero, rinviando qualsiasi discorso su Zaniolo più avanti.

La Roma valuta il suo gioiello non meno di 60 milioni di euro, e, a quanto si apprende, sarebbe adesso anche disponibile a valutare, nell’eventuale operazione per una sua cessione, l’inserimento di contropartite tecniche (Daniele Rugani? Federico Bernardeschi?). Se la Juventus vorrà Zaniolo dovrà fare sul serio, però, perché il giocatore piace anche al Liverpool di Jürgen Klopp.

Vedremo, poi, se andranno in porto gli scambi tra Rolando Mandragora e Bryan Cristante e tra Cristan Romero e Cengiz Ünder. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>