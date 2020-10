CALCIOMERCATO JUVENTUS – Milik ancora nel mirino, le ultime

VIDEO CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il mercato è finito ufficialmente, ma le trattative non si fermano mai. Arkadiusz Milik è stato uno dei nomi più caldi per tutta la sessione, ma alla fine è rimasto al Napoli. Il polacco ha rifiutato ogni destinazione, deciso ad andare solo alla Juventus, club a cui però Aurelio De Laurentiis non ha voluto cederlo. Per punizione, ora Milik è stato escluso dalla squadra, ma a gennaio probabilmente il presidente napoletano dovrà accettare la destinazione bianconera, altrimenti lo perderà a zero. In ogni caso, ADL non è intenzionato a fare sconti e chiede comunque almeno 32 milioni. Cifra che potrebbe essere considerata eccessiva e che, quindi, potrebbe portare le parti ad attendere altri sei mesi per concludere a zero. Anche se per Milik significherebbe un anno intero senza giocare… Nella video news tutte le ultime.

