Calciomercato Juventus – Maxi offerta per Raúl Jiménez: i dettagli | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – A fine stagione, molto probabilmente, la Juventus lascerà partire Gonzalo Higuaín nonostante il ‘Pipita‘ abbia il contratto in vigore fino al 30 giugno 2021. Si cercherà una sistemazione all’argentino e, successivamente, si procederà all’acquisto del suo sostituto.

Per mesi il prescelto dal Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici, è sembrato essere Arkadiusz Milik del Napoli ma, in queste ultime ore, sembra che la Juventus abbia deciso di percorrere una strada alternativa e di puntare, con decisione, sul centravanti che non ti aspetti.

Secondo quanto riferito, infatti, in Spagna da ‘todofichajes.com‘, i bianconeri metterebbero sul piatto 50 milioni di euro in contanti ed il cartellino di Federico Bernardeschi per arrivare a Raúl Jiménez, classe 1991, bomber messicano di proprietà del Wolverhampton, autore, in questa stagione, di 26 gol e 10 assist in 52 gare tra Premier League, Europa League e coppe nazionali.

L’ex Club América, Atlético Madrid e Benfica è assistito da Jorge Mendes, già procuratore di Cristiano Ronaldo. La Juventus sarebbe pronta, dunque, a presentare una proposta di 80 milioni di euro complessivi, incluso Bernardeschi, per battere la concorrenza del Manchester United su Raúl Jiménez. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

