Calciomercato Juventus – Interesse bianconero per Kovacic | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come noto la Juventus, in vista della prossima stagione, sta cercando un forte centrocampista da inserire nell’organico a disposizione del tecnico Maurizio Sarri.

Secondo quanto riferito da ‘fichajes.com‘, i bianconeri sarebbero interessati, tra i tanti nomi emersi negli ultimi giorni, anche a Mateo Kovacic, classe 1994, ex centrocampista di Inter e Real Madrid, alla sua seconda stagione con il Chelsea.

Kovacic, croato, è cresciuto molto a Londra sotto la guida del manager inglese Frank Lampard e, finalmente, sembra un giocatore duttile, completo e maturo: sta mantenendo soltanto ora le aspettative di inizio carriera.

Chelsea e Juventus ne avrebbero già parlato in occasione delle telefonate intercorse tra i club sui nomi di Emerson Palmieri, Jorginho (che interessano ai bianconeri), Miralem Pjanic e Aaron Ramsey (che, al contrario, piacciono non poco ai ‘Blues‘).

Ma c’è possibilità di vedere Kovacic alla Juventus? Sì, ma a due condizioni: o la Juventus paga più dei 45 milioni di euro spesi dai londinesi per acquistarlo dal Real Madrid, oppure che nell’eventuale operazione finisca qualche calciatore bianconero gradito a Lampard.

Kovacic-Juventus, quindi, è una pista da tenere in seria considerazione per il mese di agosto …