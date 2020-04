Calciomercato Juventus – I bianconeri virano su Partey: i dettagli | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Per la stagione 2020-2021 la Juventus vorrebbe piazzare un grande colpo di mercato a centrocampo. I bianconeri vorrebbero riportare a Torino il francese Paul Pogba, che lascerà in estate il Manchester United. Sul giocatore, corteggiato anche dall’Inter, è però in vantaggio il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Ecco perché la società di Corso Galileo Ferraris sta valutando anche delle alternative, per giunta dal costo inferiore a quello che avrebbe Pogba. Secondo quanto riferito dal popolare quotidiano sportivo iberico ‘MARCA‘, la Juventus si sarebbe iscritta alla corsa per il cartellino di Thomas Partey, classe 1993, colosso ghanese dell’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone.

Partey, cresciuto nelle giovanili dei ‘Colchoneros‘ e passato in prestito in carriera ad Almería e Mallorca, ha collezionato, finora, in questa stagione, 35 presenze tra Liga, Champions League e coppe nazionali, con 3 gol ed un assist all’attivo. Somiglia, come stile di gioco e conformazione fisica, al milanista Franck Kessié.

Quanto costerebbe Partey alla Juventus? Sotto contratto con l’Atlético Madrid fino al 30 giugno 2023, può andare via per 50 milioni di euro, costo della clausola rescissoria prevista nel suo accordo con il club madrileno, una consuetudine nella Liga spagnola. Partey-Juventus, dunque, si può, anche se il calciatore africano piace allo stesso Manchester United come sostituto di Pogba ed all’Arsenal. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>