Calciomercato Juventus – Haaland resta nel mirino: i dettagli | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come si ricorderà, nello scorso calciomercato di gennaio la Juventus ha a lungo inseguito Erling Braut Haaland, classe 2000, centravanti norvegese messosi in luce con la maglia del RB Salisburgo ed autore di 29 gol nella prima parte di stagione tra campionato e coppe.

Poi, però, il suo agente, Mino Raiola, d’accordo con il ragazzo, ha optato per il Borussia Dortmund, club in cui Haaland avrebbe potuto giocare titolare fisso e continuare a segnare: prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, il poderoso attaccante aveva realizzato altri 11 gol con i gialloneri, dimostrandosi un vero fenomeno.

La Juventus, che nel 2018 avrebbe potuto prendere Haaland dal suo vecchio club, il Molde, per soli 5 milioni di euro, pertanto si mangia le mani ma, al contempo, non molla la presa sul bomber scandinavo: dopo averlo sfiorato in passato, la ‘Vecchia Signora‘ vuole aggiudicarselo per il futuro. Probabilmente non sarà la prossima estate, ma tra uno o due stagioni Haaland potrebbe davvero approdare in Italia per giocare con la Juventus.

Lui, intanto, ha spiegato come intende scegliere il prossimo club della sua carriera: “Il timing è tutto. Prima di scegliere un club devi capire quanto sei forte, se è buono il club, chi ci lavora, come ti tratterebbero, come potrebbero farti crescere… Ci sono tanti fattori da considerare, quando scelsi il Salisburgo c’erano tanti altri club ma capii in fretta che quello austriaco era il migliore per me. Mi sono sempre detto di non sopravvalutarmi, perché esistono tantissimi giocatori forti. Per questo è sempre stato importante per me pensare di non essere più forte di quanto lo sia davvero”.

"La mia carriera fino ad oggi? Mi sento bene, è stato un sogno, anche se in passato ci sono state partite che non sono state proprio ottime. Oggi sono felice e intorno a me ho ottime persone. Per questo dico che siamo solo all'inizio, c'è ancora tanto davanti a me", ha concluso Haaland.