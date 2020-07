Calciomercato Juventus – Haaland e quella clausola alla de Ligt … | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La scorsa estate, lo ricordiamo, la Juventus ha prelevato dall’Ajax, per circa 85 milioni di euro, il difensore centrale Matthijs de Ligt, classe 1999, giovanissimo olandese che, dopo un inizio stentato, si sta imponendo ora come uno dei migliori calciatori della squadra di Maurizio Sarri.

Assistito da Mino Raiola, de Ligt ha firmato con la ‘Vecchia Signora‘ fino al 30 giugno 2024 ma, nel suo contratto, è prevista una clausola rescissoria di 150 milioni di euro che si attiverà a partire dall’estate 2022. Una tutela, da parte della Juventus, sul prezzo del calciatore che non ha mai smesso di interessare a Real Madrid e Barcellona.

Ed una tutela, ovviamente, per il calciatore, di poter cambiare aria, eventualmente, ancora giovane e per una cifra già fissata tra le parti. Come ricordato da ‘calciomercato.com‘, Raiola ha fatto il medesimo discorso a gennaio, quando ha portato un altro suo assistito, il micidiale bomber Erling Braut Haaland, classe 2000, dal RB Salisburgo al Borussia Dortmund.

In Germania il norvegese ha continuato a segnare a raffica, riaccendendo l’interesse della Juventus, che non lo hai dimenticato: nel 2022, come previsto dagli accordi tra Raiola, Haaland e il BVB, il centravanti potrà liberarsi versando una clausola rescissoria di 75 milioni di euro.

Una clausola 'alla de Ligt' che, di fatto, potrebbe spianare le porte alla Juventus per un colpo che sistemerebbe l'attacco bianconero per tanti anni.