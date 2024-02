Calciomercato Juventus – Cinque (più uno) giovani per il futuro | VIDEO

Per il prossimo calciomercato estivo la Juventus potrebbe riportare a casa 5-6 giovani e su di loro costruire l'ossatura della sua squadra

Il futuro della Juventus passa anche dalle scelte di calciomercato che il club farà con i tanti giovani giocatori in prestito, tutti con un ruolo di rilievo nelle attuali squadre. Dal trio del Frosinone Enzo Barrenchea - Kaio Jorge - Matías Soulé al romanista Dean Huijsen fino al difensore Facundo González, titolare in Serie B con la Sampdoria. A questi ci aggiungiamo il montenegrino classe 2006 Vasilije Adzic, che diventerà bianconero in estate. Secondo voi, chi tra questi conquisterà un posto nella Juve degli anni a venire? Guardate il video