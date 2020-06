VIDEO JUVENTUS – La Juventus si prepara ad accogliere Arthur Melo dal Barcellona. Il centrocampista arriverà in bianconero con Miralem Pjanic che farà il percorso inverso. Tutto ormai fatto per lo scambio tra i due club. Un’operazione giusta per la Juventus? Ecco alcuni numeri che inducono a pensare che lo sia.

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓