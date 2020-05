Calciomercato Juventus – De Sciglio vicinissimo a un top club! | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Voluto fortemente da Massimiliano Allegri, convinto di poterlo rivitalizzare, Mattia De Sciglio anche alla Juventus non è mai riuscito a esprimersi ai livelli dei suoi primissimi anni di carriera al Milan. Segnali timidi di ripresa, ma nulla più. In estate con ogni probabilità arriverà la cessione, ma la Juventus nonostante tutto non avrà difficoltà a trovare un acquirente.

Sembra infatti che sia stato direttamente il Paris Saint-Germain a farsi avanti per acquistare il terzino bianconero. I francesi lo inseguono da diverso tempo, soprattutto a causa della sua duttilità. In estate sono pronti all’affondo decisivo. 9,5 milioni il prezzo della Juve, una cifra che non rappresenta affatto un problema per il PSG. Così De Sciglio è pronto al grande salto, il PSG fresco campione di Francia è pronto ad accoglierlo. E chissà che non sia un indizio sul futuro di Max Allegri… Per sapere chi può arrivare in bianconero al posto di De Sciglio LEGGI LA NOTIZIA >>>

