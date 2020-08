Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo al PSG? La verità | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nei giorni scorsi ‘France Football‘ ha scritto come Cristiano Ronaldo, classe 1985, autore di 35 gol e 7 assist in 45 gare stagionali fin qui disputate con la Juventus, fosse ‘prigioniero’ del suo lauto contratto (31 milioni di euro netti l’anno, n.d.r.) in bianconero ed in realtà desideroso di cambiare aria.

CR7, per questo motivo, sarebbe entrato nelle mire del PSG, alla ricerca di grande colpo di mercato per la prossima stagione, meglio se un attaccante per far dimenticare la partenza, a parametro zero, del ‘Matador‘ uruguaiano, Edinson Cavani. Cristiano Ronaldo, sempre secondo ‘France Football‘, avrebbe maturato la decisione di andare via già prima che scoppiasse l’emergenza per il coronavirus.

Secondo quanto riferito, invece, dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, il feeling tra la stella portoghese ed il club bianconero è tutt’altro che in discussione. Dall’entourage dell’attaccante filtra totale disponibilità e felicità nel restare a Torino e ad onorare fino alla fine il ricchissimo contratto che lo lega alla Juventus, che scadrà il 30 giugno 2022.

Niente PSG, dunque, per lui. L’intenzione di CR7, quindi, è quella di restare alla Juventus e di provare, da qui a due anni, a vincere la Champions League, trofeo che manca ai bianconeri da ben 24 anni. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

