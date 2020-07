Calciomercato Juventus – Bonucci scaricato? Le ultime sull’ex Milan | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘ al termine dell’attuale stagione Leonardo Bonucci, classe 1987, potrebbe lasciare la Juventus. Il difensore centrale originario di Viterbo, tornato in bianconero dopo la sua breve esperienza al Milan nella stagione 2017-2018, potrebbe non essere più cedibile perché la ‘Vecchia Signora‘ vorrebbe ringiovanire la rosa.

Il futuro di Bonucci potrebbe essere in Premier League: non è un mistero che Pep Guardiola, manager del Manchester City, sia un estimatore di Bonucci. Lo spagnolo vorrebbe avere alle proprie dipendenze il numero 19 della Juventus e, sul piatto della società bianconera, sarebbe pronto a mettere il cartellino del difensore inglese John Stones.

La Juventus, però, non sarebbe propensa ad accettare Stones: i bianconeri, per cedere Bonucci, vorrebbero soltanto soldi. Vedremo se la trattativa avrà un buon fine. Juventus e Manchester City, come si ricorderà, stanno già parlando di un eventuale trasferimento di Gabriel Jesús alla corte di Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>