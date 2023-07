Come giocherebbe la Juventus con Berardi e Milinkovic-Savic | VIDEO

La Juventus vuole Domenico Berardi (Sassuolo) e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) in questo calciomercato estivo. Ecco come giocherebbero

La Juventus di Massimiliano Allegri ha perso, sulla fascia destra, Juan Cuadrado e Ángel Di María. Il solo innesto di Timothy Weah, dunque, non può bastare ai bianconeri. Motivo per cui la 'Vecchia Signora' sta puntando, come rinforzi per il 4-3-2-1 del tecnico livornese, Domenico Berardi (Sassuolo) e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio). In questo video della redazione di 'GazzettaTV', quindi, come giocherebbe la Juve con questi due possibili rinforzi dal mercato