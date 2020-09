CALCIOMERCATO JUVENTUS – Aouar il grande sogno di mercato

VIDEO CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus al momento è attiva sul mercato per l’acquisto di un centravanti, ma dopo aver messo a segno questo colpo i bianconeri non si fermeranno e punteranno a rinforzare anche il centrocampo. Piace sempre Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo valutato 25 milioni. In caso di cessione di Douglas Costa, dal quale si possono ottenere almeno 20 milioni, si potrebbe anche pensare a Houssem Aouar, francese del Lione. Il prezzo è di 49,5 milioni, ma il livello è decisamente più alto. È lui il vero sogno bianconero. Non è da escludere neanche un ritorno importante su Federico Chiesa, ala della Fiorentina, accostato pure al Milan. Nella video news le ultime.

