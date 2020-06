CALCIOMERCATO – Jovic, le condizioni per il trasferimento / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha scelto Luka Jovic per l’attacco. Non hanno dubbi Ralf Rangnick e Ivan Gazidis. Il serbo è la scelta ideale per età e rendimento. Rangnick lo conosce bene ed è certo possa far altrettanto bene al Milan. Da sciogliere, però, ci sono alcuni nodi. In primis col Real Madrid. Le Merengues vogliono cederlo, ma non svenderlo. Lo hanno pagato caro appena un anno fa e non possono fare minusvalenza. La loro idea è quella di un prestito secco, ma il Milan non vuole valorizzare giocatori di altri. Ipotesi prestito biennale con obbligo di riscatto, dunque. Il secondo nodo riguarda Jovic. Il serbo gradisce il Milan, ma vuole essere sicuro di lavorare con Rangnick e dunque attende l’ufficialità. Nel video le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

