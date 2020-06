CALCIOMERCATO – Jovic, c’è la formula per arrivarci! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – La prima scelta in attacco per il Milan è sempre Luka Jovic, centravanti serbo del Real Madrid. Le Merengues lo hanno acquistato la scorsa estate per 60 milioni, ma ha deluso e quindi è pronto già a cambiare aria. Un amore mai sbocciato quello tra Jovic e il Real, da ambo le parti. La separazione è la soluzione migliore e il Milan è la prima scelta anche del serbo. Il Real non opporrebbe troppa resistenza, se non fosse per la cifra sborsata lo scorso anno. Il club spagnolo non vuole fare minusvalenza e il Milan non può pagare una somma così alta. Così prende corpo l’idea di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 32 milioni, cifra che non farebbe fare minusvalenza al Real, ma anzi una piccola plusvalenza di 2 milioni. Nella video news le ultime. Per maggiori dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

