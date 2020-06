CALCIOMERCATO INTER – Torna di moda Giroud

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – Tra le squadre già più attive sul mercato, soprattutto in attacco, c’è sempre l’Inter. I nerazzurri hanno ceduto definitivamente Mauro Icardi al Paris Saint-Germain e attendono di capire cosa ne sarà di Lautaro Martinez, che ha una clausola rescissoria da 111 milioni e piace a tantissimi club, Barcellona in primis.

Anche in entrata, però, inizia a ragionare sul da farsi. Lo scorso anno era stato molto vicino Olivier Giroud, che però aveva poi rinnovato con il Chelsea per un altro anno. Il contratto è in scadenza nel 2021 e stavolta il rinnovo non dovrebbe arrivare. Visto che si tratta di un classe 1986 in scadenza tra un anno il prezzo non supererà i 7 milioni. I nerazzurri ci ripensano. Nel video le ultime. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓