Calciomercato Inter – Thuram saluta il Borussia Mönchengladbach | VIDEO

Marcus Thuram, che vestirà la maglia dell'Inter in questo calciomercato estivo, ha salutato così sui social il Borussia Mönchengladbach

Dopo quattro stagioni caratterizzate da 134 partite, 44 gol e 29 assist, l'attaccante francese Marcus Thuram lascia il Borussia Mönchengladbach. Si unirà all'Inter, a parametro zero, in questo calciomercato estivo. Ecco, in questo video pubblicato su 'Instagram', il saluto del giocatore, classe 1997, al club tedesco ed ai tifosi dei 'Fohlen'