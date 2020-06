Calciomercato Inter – Si blinda Brozovic: la strategia di Marotta | News

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter di Antonio Conte si prepara a rituffarsi in clima campionato. Domenica sera, alle ore 21:45, a ‘San Siro‘ arriverà la Sampdoria. Intanto, però, Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club di Via della Liberazione, è al lavoro, sul fronte mercato, per blindare Marcelo Brozovic.

Classe 1992, giunto all’Inter nell’estate 2015, Brozovic è diventato, negli anni, cuore e motore del centrocampo nerazzurro. Un elemento insostituibile, al quale Luciano Spalletti prima e lo stesso Conte adesso non hanno mai rinunciato, fatto salvo infortuni e squalifiche. Sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2022, Brozovic dovrebbe dunque presto essere blindato dalla società meneghina.

Come? Lo ha spiegato ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Marotta intende sottoporre a Brozovic un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2023, con un ingaggio che, però, salirebbe subito a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Così verrebbero allontanate le insidie dalla Premier League, in particolare dal Liverpool, sul giocatore. Inoltre, l’intenzione dell’Inter è quella di togliere, dal nuovo accordo, la clausola rescissoria di 60 milioni di euro attualmente presente.

Tale clausola scadrà il 15 luglio, così come quella di Lautaro Martínez, altro calciatore su cui i nerazzurri dovranno vedersela in estate per capire se vorrà rimanere a Milano o partire alla volta di Barcellona.