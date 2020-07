Calciomercato Inter – Si alimenta il sogno Messi: i motivi | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Una clamorosa news di calciomercato ha scosso, in positivo, l’ambiente Inter questa mattina. Il papà di Lionel Messi, il signor Jorge, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola sta per ottenere la sua nuova residenza a Milano.

Messi senior, secondo quanto si legge, si trasferirà in un appartamento in zona Porta Nuova nei primi giorni del prossimo mese di agosto. Presumibilmente, Jorge Messi sta spostando i propri interessi commerciali in territorio italiano per ottenere delle agevolazioni fiscali, come ha recentemente fatto Cristiano Ronaldo.

Ma non è escluso che, proprio come accaduto due anni per l’asso lusitano, non si stia preparando il terreno anche per l’approdo della stella del Barcellona in Italia, più precisamente nella fila dell’Inter di Antonio Conte. I tifosi nerazzurri, sui social, già sognano: gli hashtag spopolano e l’entusiasmo sta andando alle stelle ora dopo ora.

Dal club nerazzurro precisano, naturalmente, che non esiste alcuna trattativa per portare Messi all’Inter. Questo anche perché, in blaugrana, il numero 10 argentino percepisce qualcosa come 50 milioni di euro netti l’anno … Attenzione, però, perché il rapporto di Messi con il Barça è ai minimi storici: contrasti con i dirigenti, con il Presidente Josep María Bartomeu, scarsa fiducia nel tecnico Quique Setién.

Inoltre, non va dimenticato come la ‘Pulce‘ abbia la possibilità di uscire dal suo contratto con un anno di anticipo rispetto la data fissata per la naturale scadenza, il 30 giugno 2021. Quindi, adesso. In fin dei conti, per i tifosi dell’Inter sognare non costa nulla … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>

